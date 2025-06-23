Море викинуло тіла зі зв’язаними руками і ногами на популярному курорті

Прапор Іспанії / © Getty Images

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Іспанська поліція розслідує тривожні знахідки на Балеарських островах — у морі поблизу курортів Ібіца та Форментера за останній місяць виявили щонайменше п’ять тіл, деякі з яких мали сліди зв’язування. Це може свідчити про насильницьку смерть.

Про це розповідає Daily Mail.

Одне з тіл, одягнене в рятувальний жилет, знайшли 18 травня в морі неподалік Форментери. Його побачили з приватного бельгійського катера, після чого на місце прибув патрульний човен іспанської Цивільної гвардії. Загиблий мав зв’язані руки й ноги.

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Подібні інциденти повторювалися впродовж наступних тижнів — усі тіла вилучали з вод Балеарського моря, і кожен випадок супроводжувався кримінальним розслідуванням. Судово-медичні експерти беруть зразки ДНК або відбитки пальців, якщо це можливо.

Попередня версія слідства — загиблі були мігрантами, які намагалися дістатися Іспанії з Алжиру. Ймовірно, на борту човнів між пасажирами або з контрабандистами виник конфлікт, після чого деяких жертв закували в кайдани та викинули за борт.

У регіоні спостерігається зростання кількості спроб перетину моря. Лише від 20 до 22 червня було врятовано понад 340 осіб, які намагалися дістатися Балеарських островів на човнах. Загалом від початку року прибуло майже 2700 мігрантів.

Ці трагічні інциденти викликають шок серед туристів. На пляжах Ібіци, Майорки та Форментери регулярно знаходять тіла в різному стані — від частково розкладених до скелетованих. У деяких випадках виявляють лише частини тіл. Через це місцеві ЗМІ вже назвали курортні пляжі “цвинтарями Середземномор’я”.

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Поліція продовжує розслідування, однак визнає складність справи — більшість пасажирів нелегальних човнів бояться свідчити або просто зникають безвісти. Влада тримає морське спостереження активним, готуючись до нових прибуттів у сезон сприятливої погоди.