Російські військові / © Associated Press

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За інформацією The Washington Post, Росія може напасти на Молдову 2028 року і атакувати дронами нафтове підприємство Румунії. Однак через географію російській армії вийти з моря в Молдову неможливо.

Про це сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан 24 каналу.

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Наземна чи морська операція: чи існує загроза для Молдови та Румунії

Операції Сил безпілотних систем України проти російського флоту суттєво обмежили можливості Росії діяти на морі. Військовий експерт Роман Світан заявив, що російські кораблі фактично втратили можливість вільно пересуватися не лише Чорним, а й Азовським морем.

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За його словами, ситуацію в Чорному морі нині контролюють Військово-морські сили України. При цьому Україна не має значного корабельного угруповання, однак використовує засоби ураження, які не дозволяють російським силам безпечно діяти в акваторії.

Світан також вважає малоймовірним можливий вихід російських військ на Молдову морським шляхом через Чорне море. За його словами, такий сценарій ускладнює і присутність сил НАТО в Румунії, де протягом останніх років розгорнули військову, авіаційну та морську інфраструктуру.

Яка загроза зберігається для Молдови та Румунії

Водночас експерт наголосив, що повітряна загроза для Молдови та Румунії з боку Росії залишається реальною. Йдеться про російські безпілотники, крилаті та балістичні ракети, які можуть досягати території Молдови.

«Наземна, морська (компонента — ред.) точно неможлива. А повітряна — це реально», — заявив Світан.

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Він також припустив, що за умови застосування авіації Україна може знищити залишки Чорноморського флоту Росії ще в районі Новоросійська, не давши російським кораблям вийти в море.

Водночас експерт попередив, що Росія здатна здійснювати повітряні атаки на сусідні країни і вже вдавалася до подібних провокацій. На його думку, Молдова та Румунія мають враховувати таку загрозу та бути готовими до неї.

Загроза нападу РФ на Молдову та інші країни — останні новини

Нагадаємо, в ISW вважають, що Кремль запускає свої дрони по Молдові та інших країнах Європи, щоб продемонструвати Заходу, що війна Путіна може завдати шкоди іншим державам, що межують з Україною.

За даними The Wall Street Journal, розвідка США попереджає про тривожні плани РФ. За їхньою інформацією, найближчими роками Москва може перевірити реакцію Альянсу та здійснити невеликий напад на країну-члена НАТО.

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