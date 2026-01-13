Морги переповнені: в Ірані вбито щонайменше 12 000 протестувальників

В Ірані загинуло щонайменше 12 тисяч людей / © скриншот з відео

Реклама

Інформація, яка просочується з Ірану після часткового відновлення телефонного зв’язку, свідчить про безпрецедентний рівень насильства влади проти власного народу.

Про це йдеться у матеріалі CBS News.

Жахливі цифри

Одне з джерел всередині Ірану повідомило журналістам, що за оцінками активістів і медиків, кількість загиблих становить щонайменше 12 000, а, можливо, й 20 000 людей.

Реклама

Ця цифра значно перевищує попередні оцінки. Навіть британська розвідка припускала близько 2 000 жертв, хоча очільниця МЗС Британії Іветт Купер визнала: реальні цифри можуть бути значно вищими.

Силовики залякують лікарів у приватних клініках Тегерана, вимагаючи видавати імена поранених учасників протестів.

В Ірані загинули тисячі протестувальників / © скриншот з відео

Відео з моргу

CBS News верифікувало відеозапис, на якому видно тіла щонайменше 366 (а, ймовірно, понад 400) загиблих у морзі передмістя Тегерана.

«Відео, схоже, показує персонал, який документує жахливі поранення на тілах, і натовпи людей, які, здається, намагаються впізнати загиблих. Видимі травми є значними і включають вогнепальні поранення, поранення дробом та інші тяжкі ушкодження», — описує кадри видання.

Реклама

Місцеві джерела публікують страшні кадри жертв режиму аятол / © скриншот з відео

Активіст, який оприлюднив відео, стверджує, що його джерело проїхало майже 1000 км, щоб завантажити цей файл в умовах блокування інтернету.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на події емоційним дописом у соцмережах.

«Іранські патріоти, ПРОДОВЖУЙТЕ ПРОТЕСТУВАТИ — ЗАХОПЛЮЙТЕ СВОЇ УСТАНОВИ!!! Зберігайте імена вбивць і кривдників. Вони заплатять велику ціну… ДОПОМОГА ВЖЕ В ДОРОЗІ», — написав він.

Трамп також заявив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиняться «безглузді вбивства».

Реклама

За даними джерел у Пентагоні, Білий дім розглядає широкий спектр інструментів впливу — від військових до секретних операцій.

Червоні лінії перетнуто

Махмуд Амірі-Могаддам з організації Iran Human Rights заявив, що режим перетнув усі червоні лінії.

«Це набагато гірше, ніж ми могли собі уявити… Влада відключила інтернет, фактично помістивши народ до одиночної камери, щоб катувати і вбивати», — сказав правозахисник.

Він додав, що іранці готові підтримати будь-кого, хто зможе повалити нинішній режим: «Абсолютна більшість — понад 80% — не хоче цієї влади».

Реклама

Нагадаємо, нинішні протести в Ірані стали найбільшими за майже 50 років. Американські ЗМІ повідомляють, що Трамп розглядає можливість завдавання ударів по Ірану через насильницьке придушення протестів проти влади аятол.