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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Мороз та аномалія, якої не було 15 років: поки весь світ страждає від спеки, Нову Зеландію заспало снігом (відео)

Антарктичний холодний фронт приніс сніг до рівня моря у Веллінгтоні вперше за 15 років.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Сніг в Новій Зеландії / Фото: facebook.com/people/New-Zealand-Stunning-Views

Сніг в Новій Зеландії / Фото: facebook.com/people/New-Zealand-Stunning-Views

У столиці Нової Зеландії сніг випав до рівня моря, а в інших містах мешканці використали засніжені вулиці для катання на лижах і сноубордах. Сніг на рівні моря востаннє фіксували 15 років тому,

Про це повідомило The Guardian.

Антарктичний холодний фронт прийшов до Нової Зеландії 4 серпня. Він приніс у різні регіони морози, сніг, град і сильний холодний вітер. Уранці 5 серпня на Південному острові в трьох місцях температура опустилася аж до -9 градусів.

У Данідіні, другому за величиною місті острова, через сніг студентів у вівторок відправили додому. Мешканці міста вийшли на вулиці покататися на сноубордах, а один лижник спустився знаменитою вулицею з Книги рекордів Гіннеса Болдвін-стріт.

Сніг також укрив вулиці Данідіна та пляж Нью-Брайтон у Крайстчерчі. Через сильний вітер і дощ літак не зміг одразу приземлитися в міжнародному аеропорту Крайстчерча.

Незвичні кадри з містами, які побіліли, з’явилися одразу в мережі, адже такої аномальної погоди на острові не було півтора десятиліття. Поліція повідомила про кілька випадків, коли автомобілі з’їжджали з обмерзлих доріг, і закликала людей не вирушати в поїздки без нагальної потреби.

Поки Нова Зеландія мерзла, Україна та Європа потерпали від спеки. Сніг у Веллінгтоні випав на тлі зовсім іншої погоди в Північній півкулі. В Україні 4–6 серпня посилювалася хвиля африканського тепла: синоптики попереджали про +34… +40 °C у частині регіонів, дефіцит опадів і надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Європа також переживала періоди аномально високих температур. Синоптики прогнозували до +38 °C на початку серпня та говорили про кілька хвиль спеки, що рухалися із Середземномор’я у бік Великої Британії.

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