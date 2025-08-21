Морські легені: загадкові кульки дивують туристів на пляжах Середземномор’я

Океанічна трава посідонія / © gettyimages.com

Загадкові кульки дивують туристів на пляжах Середземного моря. Зокрема, їх велику кількість море принесло на пляжі Герцеговини. Як виявилось, це океанічна трава посідонія, одна з найпоширеніших і рослин-довгожителів Середземномор’я, якій, на жаль, загрожує зникнення.

Названа ця рослина на честь грецького бога Посейдона океанічна посідонія фільтрує воду та наповнює її киснем. Однак через забруднення та жваву риболовлю вона може повністю зникнути вже за кілька десятиліть.

Легені Середземного моря

Океанічна посідонія є найпоширенішою морською травою у Середземному морі. Вона росте на щільно заповнених підземних луках, які можуть простягатися на сотні кілометрів у довжину і жити понад 100 000 років. Це ще робить посідонію однією з найдавніших організмів на Землі.

Океанічна посідонія може зникнути за кілька десятиліть / © wikipedia

Ця морська трава неймовірно ефективно фільтрує воду, збагачуючи її киснем. Один квадратний кілометр посідонії здатний виробити стільки кисню, скільки 1 гектар тропічного лісу Амазонки.

Загроза зникнення

Незважаючи на законодавство ЄС щодо захисту цього виду, посідонія має серйозну загрозу зникнення у найближчі кілька десятиліть. За останніх кілька років забруднення моря неочищеними стічними водами та посилена риболовля знищили понад 30% лугів рослини біля узбережжя Форментера в Іспанії. Такий стан серйозно загрожує екосистемі Середземномор’я.

Порятунок посідонії

Щоб врятувати луги посідонії, іспанський режисер підводного кіно, інструктор з дайвінгу та морський біолог розробив спеціальний застосунок.

Луги посідонії в Середземному морі / Фото nobuhotelibizabay

Останніх 30 років іспанський підводний режисер, інструктор з дайвінгу та морський біолог Ману Сан Фелікс займається порятунком цієї надзвичайно корисної рослини. Він каже, що закохався в посідонію буквально з першого погляду.

«Від того часу я повністю відданий вивченню, зніманням та розповсюдженню інформації про цінність і необхідність збереження посідонії, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися її численними перевагами», — розповів Сан Фелікс.

У своєму дайвінг-центрі біолог склав карту морського дна біля узбережжя Форментери та розробив застосунок, який показує розташування лугів посідонії, щоб човни могли уникнути причалу та своїми якорями не руйнували підводні луги.

Посідонієй наповнювали подушки, лікували горло та шкіру

Як і наземні рослини, посідонія щороку скидає та оновлює листя, а викинуте листя восени накопичується на березі. У минулому в Середземномор’ї широко використовували сухе листя посідонії. Його використовували для теплоізоляції сараїв, набивання матраців і подушок. У Венеції його використовували для упаковки знаменитого венеціанського скла, щоб захистити його від пошкоджень під час транспортування, а єгиптяни прописували свіже листя посідонії для лікувальня болю в горлі та шкірних проблем. У Боці в цій морській рослині зберігали цитрусові, вийняті з води, адже рослина має ще й антибактеріальні властивості.

