Морські піхотинці, яких вчили "елітні британські командос", повертаються до України — фото

Українські морські піхотинці пройшли підготовку Королівської морської піхоти та армійських командос для проведення десантних операцій на малих човнах, у тому числі рейдів на пляжі.

Морські піхотинців ЗСУ повертаються до України з навчання у Британії

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

"Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після навчання Королівської морської піхоти та армійських командос під час шестимісячної програми у Великій Британії за підтримки міжнародних партнерів. Навчання, анонсовані прем’єр-міністром під час візиту президента України Зеленського до Великої Британії в лютому, показали, як британські командос тренували українські сили в десантних операціях на невеликих човнах — здійсненні рейдів на пляжі з використанням надувних човнів", — зазначили в міністерстві.

Фото: Міноборони Британії

Там додали, що йдеться про перша програму підготовки амфібій, яку Велика Британія проводить в Україні.

"Кульмінацією є планування та проведення рейдів українськими морськими піхотинцями як вдень, так і вночі", — зазначили в міністерстві.

Курс був частиною очолюваної британцями міжнародної програми навчання українських військових Операція Interflex, в якій беруть участь інструктори зі ще дев’яти країн: Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Нової Зеландії, Швеції та Фінляндії. Він містив використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, мінометів, дронів для розвідки

Британське міністерство оборони. Операція Interflex започаткована минулого року і вже охопила понад 20 тисяч українців, переважно нещодавно мобілізованих і добровольців, які впродовж п’яти тижнів отримують основні знання щодо володіння зброєю, навички ведення бойових дій, медичної допомоги тощо.

"Зуби дракона" на Донеччині, 24 березня 2023 року. Фото: Tass

"Українські морські піхотинці пройшли курс, який включав використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, застосування мінометів, використання дронів для розвідки, а також способи знищення вибухівкою перешкод для техніки, таких як "зуби дракона", — повідомили у Британії.

Тим часом від початку повномасштабного нападу РФ Польща, яка стала одним із найміцніших союзників України, сьогодні відчуває втому від війни.

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