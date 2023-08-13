Морські піхотинці, яких вчили "елітні британські командос", повертаються до України — фото

Українські морські піхотинці пройшли підготовку Королівської морської піхоти та армійських командос для проведення десантних операцій на малих човнах, у тому числі рейдів на пляжі.
Морські піхотинців ЗСУ повертаються до України з навчання у Британії
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
"Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після навчання Королівської морської піхоти та армійських командос під час шестимісячної програми у Великій Британії за підтримки міжнародних партнерів. Навчання, анонсовані прем’єр-міністром під час візиту президента України Зеленського до Великої Британії в лютому, показали, як британські командос тренували українські сили в десантних операціях на невеликих човнах — здійсненні рейдів на пляжі з використанням надувних човнів", — зазначили в міністерстві.
Там додали, що йдеться про перша програму підготовки амфібій, яку Велика Британія проводить в Україні.
"Кульмінацією є планування та проведення рейдів українськими морськими піхотинцями як вдень, так і вночі", — зазначили в міністерстві.
Курс був частиною очолюваної британцями міжнародної програми навчання українських військових Операція Interflex, в якій беруть участь інструктори зі ще дев’яти країн: Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Нової Зеландії, Швеції та Фінляндії. Він містив використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, мінометів, дронів для розвідки
Британське міністерство оборони. Операція Interflex започаткована минулого року і вже охопила понад 20 тисяч українців, переважно нещодавно мобілізованих і добровольців, які впродовж п’яти тижнів отримують основні знання щодо володіння зброєю, навички ведення бойових дій, медичної допомоги тощо.
"Українські морські піхотинці пройшли курс, який включав використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, застосування мінометів, використання дронів для розвідки, а також способи знищення вибухівкою перешкод для техніки, таких як "зуби дракона", — повідомили у Британії.
Тим часом від початку повномасштабного нападу РФ Польща, яка стала одним із найміцніших союзників України, сьогодні відчуває втому від війни.
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