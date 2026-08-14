Морський експорт нафтопродуктів РФ рекордно впав: деталі від Reuters

Морський експорт нафтопродуктів з РФ скоротився на 55% за рік / © Скриншот з відео очевидців

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Експорт російських нафтопродуктів морським транспортом скоротився на 33% у липні порівняно з червнем і на 54,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише Reuters.

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За даними видання, у липні Росія експортувала морем близько 3,93 млн тонн нафтопродуктів. Це на 33,3% менше, ніж місяцем раніше, та на 54,7% менше у річному вимірі.

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Низка великих російських нафтопереробних заводів постраждала від ударів дронів протягом останніх місяців, що призвело до падіння переробки нафти, а також зменшення виробництва та обсягів експорту палива.

Так, у липні експорт нафтопродуктів з російських балтійських портів — Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга та Усть-Луги — скоротився на 16% у порівнянні з попереднім місяцем до 1,974 млн тонн, повідомили джерела.

Згідно з даними, експортні поставки палива через порти Чорного та Азовського морів минулого місяця скоротилися на 49% порівняно з червнем до 1,25 мільйона тонн.

Експорт нафтопродуктів з арктичних портів Мурманськ та Архангельськ у липні скоротився на 85,4% порівняно з попереднім місяцем до 44 000 тонн.

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Згідно з даними, експортні навантаження палива в портах Далекого Сходу Росії минулого місяця скоротилися на 16% порівняно з червнем до 0,664 мільйона тонн.

Нагадаємо, що удари українських дронів по російських НПЗ змусили Кремль купувати паливо за кордоном.

Раніше у Financial Times повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс звернувся до України з проханням припинити удари по нафтових танкерах РФ у Чорному морі.

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