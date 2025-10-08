Морський парк у Канаді погрожує провести евтаназію 30 китів: у чому причина

Кит / © Pixabay

У Канаді морський парк Marineland, що розташований у Ніагарському водоспаді, заявив про намір усипити 30 китів, якщо уряд не виконає його вимоги.

Про це пише видання Express.

За повідомленнями, парк звернувся до міністра рибальства Канади з проханням дозволити «гуманну переселення» білуг у Китай або надати екстрене фінансування для їхнього догляду. У листі, який надіслали минулого тижня, керівництво Marineland зазначило про критичний фінансовий стан та попередило про можливість масової евтаназії.

Парк, що піддавався критиці за умови утримання тварин, закрився для відвідувачів у 2024 році. З 2019 року на території померли 20 китів: одна косатка та 19 білуг. Marineland наполягає, що 30 білуг, які залишилися, слід перевезти до Chimelong Ocean Kingdom у Китаї як «гуманну переселення у сертифікований заклад», і називає це «єдино можливим варіантом».

Міністр рибальства Джоан Томпсон відмовила компанії у наданні необхідних дозволів на експорт, аргументуючи це законодавством Канади 2019 року, яке забороняє використання китів і дельфінів для розваг.

«Усі кити повинні жити в океані, а не у танках для розваг», — заявила Томпсон. Парк же стверджує, що відповідного «океанського притулку» для цих тварин не існує.

Прем’єр Онтаріо Дуг Форд висловив розчарування тим, що федеральний уряд не видав дозволи на експорт. «Якщо ми хочемо, щоб ці кити вижили, їх потрібно перемістити кудись, і федеральний уряд має підписати документи», — додав він.

Організації із захисту тварин засудили наміри парку. Представники World Animal Protection закликали канадський уряд «негайно втрутитися та забезпечити догляд» за тваринами. А Каміл Лабчук з канадської групи Animal Justice підкреслила: «Marineland має моральний обов’язок фінансувати догляд за цими тваринами. Канадські закони нарешті захищають китів, і їх не можна ігнорувати заради зручності».

