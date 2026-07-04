Морський слон-бешкетник став зіркою Tik-Tok: в чому його успіх

Морський слон / © AP

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П’ятирічний морський слон Ніл із австралійського штату Тасманія став справжньою інтернет-сенсацією після серії кумедних витівок. Однак тепер природоохоронці попереджають: надмірна увага туристів може становити для тварини значно більшу загрозу, ніж його пригоди на вулицях.

Про це пише AP.

Як Ніл став інтернет-зіркою

Морський слон вагою близько тонни регулярно виходить із моря та прогулюється прибережними містечками. За цей сезон Ніл уже встиг погнути дорожні стовпчики, знести попереджувальний знак, пошкодити паркан і навіть «посперечатися» з припаркованими автомобілями.

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Його відео швидко стали вірусними, а за пригодами тварини в TikTok вже стежать понад 1,5 мільйона людей.

Улюбленим місцем Ніла став один із тротуарів, де він може годинами лежати, не реагуючи на людей.

Морський слон Ніл / © AP

Особливе задоволення тварині приносять помаранчеві дорожні конуси, з якими вона із захопленням грається. А коли втомлюється, просто засинає посеред дороги, через що доводиться тимчасово перекривати рух транспорту.

Навіть після того, як рейнджери кілька разів переносили морського слона в інше місце, він незмінно повертався назад.

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Фахівці пояснюють, що для молодих самців морських слонів така активність є цілком природною.

За словами дослідниці морських слонів Софії Вольцке з Університету Тасманії, у дикій природі молоді самці таким чином готуються до майбутніх сутичок за домінування та право на розмноження.

Ніл є єдиним самцем морського слона, який регулярно виходить на берег у цьому регіоні, тому замість суперників він фактично «тренується» на дорожніх знаках, парканах і автомобілях.

Якщо тварина доживе до дорослого віку, вона може вирости до 5 метрів завдовжки та важити близько трьох тонн.

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Морський слон Ніл / © AP

Чому влада закликає не шукати Ніла

Попри популярність морського слона, найбільше занепокоєння у природоохоронців викликають не пошкоджені дорожні знаки, а поведінка людей. Все більше туристів підходять до Ніла майже впритул, щоб зробити фото чи відео, іноді навіть разом із маленькими дітьми.

Представники Департаменту природних ресурсів Тасманії наголошують, що надмірна увага може нашкодити самій тварині.

Морський слон Ніл / © AP

Фахівці згадують історію моржихи Фреї, яка кілька років тому стала справжньою знаменитістю в Норвегії. Через величезні натовпи людей біля дикої тварини влада зрештою ухвалила рішення її приспати, пояснивши це загрозою для безпеки.

Саме тому чиновники закликають не поширювати інформацію про точне місцеперебування Ніла.

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«Є ризик, що ми буквально „залюбимо“ Ніла до смерті», — попередив представник природоохоронної служби Кріс Карлайон.

На думку фахівців, найкращий спосіб допомогти морському слону — спостерігати за ним лише на відстані та не втручатися в його природну поведінку.

Нагадаємо, українські полярники на станції «Академік Вернадський» зафільмували морського леопарда завдовжки близько 4 метрів. Хижак зацікавлено кружляв навколо вчених під водою. Після зустрічі тварина проводжала їх до берега.

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