“Мощами грають у футбол!” - російська пропагандистка Скабеєва пробила дно новим фейком

Російська телеведуча показала дивний сюжет про настільний футбол, приплівши до нього СБУ та Києво-Печерську лавру.

Ведуча пропагандистської програми на російському телебачення Ольга Скабеєва вигадала історію про співробітників Служби безпеки України, які нібито грають у настільний футбол мощами з Києво-Печерської лаври.

Фрагмент цієї телепередачі, якою промивають мізки росіянам, опубліковано в Telegram-каналах.

Вона назвала українських силовиків “сатаністами”, які входять у “диявольський раж” і використовують мощі із монастиря під час гри в настільний футбол, приклеївши їх скотчем до пластмасових фігурок

“У мережі поширюється ось це відео, на якому, як стверджується, співробітники СБУ грають у настільний футбол. Увага, мощами святих із Києво-Печерської лаври", - заявила пропагандистка.

Треба зауважити, що на продемонстрованих кадрах важко розпізнати будь-які мощі і на них вказує тільки напис, зроблений, очевидно, самими росіянами з помилкою “мощіный матч”.

Приплести до цієї історії СБУ вдалося завдяки титрам на відео, які, буцімто, вказують рахунок цього матчу “СБУ: 5 Р*сня:0”.

Нагадаємо, раніше пропагандисти РФ опублікували у соціальних мережах фейкову мапу, яка імітує прогноз погоди на польському телеканалі, зобразивши, що Польща "закінчується" під Києвом, що нібито вказує на "польські претензії".

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