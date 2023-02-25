Московські пенсіонери носили “поранених” і розбирали автомати заради сухпайка

Для людей похилого віку в столиці Росії влаштували військово-патріотичні змагання, які нагадували радянську “Зірницю”.

У столиці держави-агресорки Москві вирішили підтягнути військові навички пенсіонерів та влаштували для них змагання. Москвичам похилого віку запропонували на швидкість розбирати автомати Калашнікова і переносити “поранених” на ношах.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Змагання, які нагадували радянську військово-патріотичну гру “Зірниця”, відбувалися на базі однієї з місцевих загальноосвітніх шкіл.

Головні призи для переможців були відповіді — армійські сухпайки. Заради поживної солдатської їжі московські пенсіонери змагалися дуже завзято і, як стверджують організатори, дякували за таку можливість.

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Організаторка дійства Юлія Чуманкова зауважила, що не бачить “нічого такого” у таких заходах.

Нагадаємо, раніше у російському місті Магнітогорську відкрили спартакіаду для школярів з військово-прикладних видів спорту запливом в камуфляжі та з автоматами.

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