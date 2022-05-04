Московський патріарх Кирило може увійти до шостого пакету санкцій ЄС - CNN

Глава РПЦ патріарх Кирило, який завзято підтримує політику російського диктатора та вбивства українців, може увійти до шостого раунду запропонованих ЄС санкцій.

Запропонований проєкт направлено на ознайомлення відповідним послам Євросоюзу.

Про це CNN повідомляє з посиланням на два джерела.

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Як повідоляють інформатори, глава російської православної церкви патріарх Кирил є серед осіб, які будуть включені до запропонованого шостого раунду санкцій Європейського Союзу. На цьому етапі імена можуть бути вилучені або додані на розсуд країн-членів, повідомило джерело в Комісії ЄС.

Нагадаємо, раніше про те, що проти патріарха Кирила Європейський союз може запровадити санкції повідомляли іноземні ЗМІ. Зокрема, вони зазначали, що на цьому наполягає очільник МЗС Литви.

Зазначимо, патріар Кирило є гарячим прихильником російського лідера Володимира Путіна і свого часу назвав його правління "чудом". Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій, ознайомленим з Politico, Кирило був "одним із найвидатніших прихильників російської військової агресії проти України" та ключовим гравцем у посиленні риторики Володимира Путіна щодо України. У документі висвітлюється серія провійськових проповідей і зауважень Кирила за місяці після вторгнення Росії, а також його благословення російським солдатам, які воюють в Україні.

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