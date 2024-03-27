Московський патріархат офіційно оголосив війну в Україні “священною” і назвав її кінцеву мету

Документ було схвалено під час соборного з'їзду у Храмі Христа Спасителя у Москві за участі ієрархів РПЦ та пов'язаних із цією церквою громадських діячів.

Так званий “Всесвітній російський народного собору” під головуванням голови Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав “наказ”, у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

Текст цього “наказу” в середу, 27 березня опубліковано на сайті Московського патріархату.

Документ було схвалено під час соборного з'їзду у Храмі Христа Спасителя у Москві за участі ієрархів РПЦ та пов'язаних із цією церквою громадських діячів.

"Спеціальна військова операція", як називають в РФ війну в Україні, проголошується "новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу, що ведеться на землях Південно-Західної Русі проти злочинного київського режиму і колективного Заходу", а з "духовно-моральної точки зору" - "священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію “Утримуючого”, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм”.

У документі також розкривається поняття "руского міра" як "духовного і культурно-цивілізаційного феномена", що поширюється "істотно далі” державних кордонів як Російської Федерації, так і “великої історичної Росії".

Також у документі йдеться про "триєдність” російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян.

Також пропонується надавати в Росії притулок "для мільйонів іноземців, які обстоюють традиційні цінності".

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Хоча в цьому документі конкретно не згадується УПЦ МП, цей документ може припинити або значно обмежити її діяльність.

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