Московський вояж Сі Цзіньпіна: що отримає китайський лідер від Путіна, крім головного болю 

Президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він сподівався. Китайський лідер повертається додому в явно домінуючій позиції і переконаний, що ослаблена своєю агресивною війною в Україні Росія упродовж наступних років буде змушена покладатися на Китай у сфері торгівлі, технологій і дипломатичної підтримки.

Про це пише Мінсінь Пей, професор коледжу Клермонт Маккенна у колонці для Bloomberg.

"Усім тим, хто хвилюється, що залежність Росії від її автократичного сусіда посилить зусилля Китаю кинути виклик Заходу під проводом США, не варто панікувати. Китайські лідери незабаром виявлять, що зберегти життєздатне та міцне стратегічне партнерство буде важче, ніж здається", - зазначає професор.

Геополітичні інтереси Китаю та Росії майже збігаються з інтересами Китаю та Радянського Союзу в 1950-х роках. Тоді, як і зараз, обидві держави були пов’язані спільним страхом і невдоволенням американським домінуванням.

Насправді, будучи офіційними союзниками за договором, Китай і Радянський Союз мали глибші та значно більш розгалужені зв’язки у сфері безпеки, ніж сьогодні.

Оскільки Росія поступово слабшає внаслідок війни та західних санкцій, Сі слід очікувати дедалі більше нових прохань про допомогу. Партнерство нерівних сторін може спрацювати лише в тому випадку, якщо сильніша сторона справді бажає підтримувати слабшу без обмежень, як нібито обіцяв Сі.

Китаю варто згадати про власні проблемні зв’язки з Північною Кореєю, виживання якої залежало від підтримки Китаю з часів Корейської війни, щоб зрозуміти, наскільки мало він матиме впливу на Росію.

"Ми не знаємо, чи прихильний Сі Цзіньпін до такого курсу дій. Але мізерність підписаних під час його візиту до Москви економічних угод, у яких явно не було зазначено про другий газопровід з Росії до Китаю, свідчить про те, що Китай не готовий йти ва-банк, принаймні наразі. Це віщує не щастя, а неприємності — навіть для цього шлюбу з геополітичного розрахунку. Китайський лідер не отримає від Путіна нічого, крім головного болю", - додав автор.

Нагадаємо:

20 березня до Москви прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін, де зустрівся із главою держави Володимиром Путіним. Вони провели декілька переговорів на тему зміцнення відносин між країнами, але питання війни в Україні також не оминули.

На думку аналітиків, глава Кремля не зміг домогтися бажаного результату і домовитися про умови двостороннього партнерства, які були б вигідні для нього.

У МЗС України зазначили, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

НАТО попереджає Китай: візит до Москви не залишився поза увагою Альянсу

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