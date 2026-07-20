Московську область атакують БпЛА: повідомляється про удари по логістичних складах (відео)

Московську область атакують БпЛА / © Exilenova+

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У ніч проти 20 липня в Московській області повідомили про удари по логістичних об’єктах.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

За їхньою інформацією, вибухи пролунали в районі логістичних комплексів Wildberries у населених пунктах Коледіно та Подольськ.

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Тим часом мер Москви Сергій Собянін близько третьої години ночі заявив про нібито знищення 27 безпілотників, які, за його словами, прямували до російської столиці.

Про наслідки атаки він традиційно не повідомив, зазначивши лише, що «фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків».

Пізніше Собянін заявив про ще 11 нібито збитих безпілотників, які також, за його словами, летіли у напрямку Москви.

Своєю чергою, «Росавіація» повідомила, що на підльоті до Москви нібито було збито загалом 58 безпілотників.

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Офіційної інформації про наслідки атаки на логістичні об’єкти наразі немає.

Раніше повідомлялося, що e Підмосков’ї палає склад після атаки БпЛА, але чорний дим дістався навіть до Москви.

Ми раніше інформували, що українські далекобійні дрони влаштували ворогу вогняну відплату та перетворили на попіл гігантські логістичні склади під Москвою, знищивши ключовий канал постачання деталей для російської зброї.

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