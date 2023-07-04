Московську область атакували дрони: аеропорт Внуково призупинив роботу (відео)

Аеропорт Внуково розташований неподалік від селища Валуєво, де були начебто збиті БПЛА.

У Новій Москві пролунали вибухи 4 липня в районі селища Валуєво, там було збито два безпілотники. У Міноборони РФ заявили про атаку п'ятьма дронами московського регіону.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Неподалік селища Валуєво, де були збиті дрони, розташований аеропорт Внуково. Близько десятка авіарейсів, які мали сісти там, були перескеровані до інших аеропортів. Аеропорт офіційно повідомив про "обмеження на прийом та випуск літаків з технічних причин".

Про вибухи в Московській області повідомили і місцеі жителі: "Аж стіни затремтіли".

Телеграм-канали інформують, що один зі збитих під Москвою БПЛА або ж його уламки впали на господарську споруду в селі Кривошеїне. Там спалахнула пожежа. Село розташоване неподалік від аеропорту Внуково.

Окрім того, повідомляється, що один безпілотник впав у підмосковній Кубинці "на території одного з військових об'єктів". Водночас є інформація, що в Кубинці є влучання в адмінбудівлю на території військової частини. Ще один дрон був збитий у Калузької області.

Реакція російської влади

Ранкову атаку дронами прокоментував мер Москви Сергій Собянін. У цьому він звинуватив українських військових.

"На цей момент атаки відбиті силами ППО, всі виявлені БПЛА ліквідовані. З метою безпеки з аеропорту Внуково тимчасово перенаправлена частина рейсів. О 8:00 ранку обмеження на польоти в районі аеропорту Внуково знімаються. Жертв та постраждалих немає, екстрені служби працюють на місцях", – заявив Собянін.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що московський регіон атакували п'ять начебто українських безпілотників, які були знищені силами ППО на території Нової Москви. Ще один дрон придушили засобами РЕБ – він упав на території Одинцовського району Московської області. Постраждалих та руйнувань немає.

Московську область атакували безпілотники

Нагадаємо, рано-вранці 4 липня під Москвою прогриміли два гучних вибухи, а саме в населеному пункті Марушкінське за 40 км від російської столиці. Очевидці розповіли, що вибухи пролунали з інтервалом у 5 хвилин. Екстрені служби заявляли про збиття дронів.

Додамо, що 2 липня у Краснодарському краї РФ прогримів потужний вибух біля військового аеродрому неподалік від Приморсько-Ахтарська. Там розміщена пускова установка дронів Shahed. На місці утворилася вирва діаметром 10 м та завглибшки 4 м.

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