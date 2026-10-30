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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Москва без авіасполучення: через атаку БпЛА закрили всі аеропорти

Обмеження також запровадили в аеропорту російського Ярославля.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Аеропорт Шереметьєво

Аеропорт Шереметьєво

Усі московські аеропорти ввечері та в ніч проти 30 жовтня призупиняли прийом і відправлення повітряних суден на тлі атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та російське агентство «Росавіація».

За інформацією відомства, тимчасові обмеження діяли в аеропортах «Домодєдово», «Внуково», «Жуковське» та «Шереметьєво». Також закрили повітряну гавань у Ярославлі.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, у небі над Москвою не було пасажирських літаків. На карті відображався лише борт RA-73025 — VIP-літак спеціального льотного загону «Росія», який базується у «Внуково» та використовується для перевезення високопосадовців.

Через обмеження частину рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Водночас мер Москви Сергій Собянін, починаючи від 22:00 за московським часом, заявляв про нібито збиття 38 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Москві через повітряні обмеження в аеропортах кілька літаків змінили маршрут, а частина повітряних гаваней тимчасово обмежила приймання та відправлення рейсів.

Ми раніше інформували, що 24 жовтня, у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів на тлі атаки українських безпілотників.

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