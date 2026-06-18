Москва без пального: після повторного удару повністю зупинився найбільший НПЗ столиці РФ

Українські дрони уразили ключову установку московського НПЗ / © Exilenova+

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У четвер, 18 червня 2026 року, українські безпілотники вже вдруге за цей тиждень масовано атакували нафтопереробний завод компанії «Газпромнефть» у Москві. Внаслідок цих влучних ударів підприємство зазнало критичних руйнувань: уражено дві головні установки, що призвело до повної зупинки виробництва пального.

Про це повідомляє Reuters.

Ураження новітньої установки та пожежа

Під час повторної атаки серйозних пошкоджень зазнала надсучасна комбінована установка «Euro+», яку ввели в експлуатацію 2020 року в межах програми модернізації. Цей комплекс включає секцію дистиляції сирої нафти з потужністю близько 140 000 барелів на добу, каталітичний реформер та блок гідроочищення дизельного пального.

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Потужність цієї знищеної установки забезпечувала 47% загальної переробки всього московського заводу. Окрім неї, безпілотники уразили допоміжне обладнання, міжустановкові трубопроводи та кілька резервуарів для зберігання готових нафтопродуктів, що спричинило масштабні пожежі на території.

Повна зупинка підприємства через попередній удар

Нафтопереробний завод уже був критично пошкоджений під час попередньої успішної атаки, яка відбулася 16 червня. Тоді дрони вивели з ладу іншу первинну установку АВТ-6, яка мала нормальну потужність близько 160 000 барелів на добу і забезпечувала 53% переробки.

Російське керівництво планувало відновити роботу вцілілої частини заводу посеред тижня, щоб переробляти нафту хоча б на 50% потужності. Однак нова атака остаточно зруйнувала ці плани, призвівши до повної зупинки надважливого для столиці держави-агресорки підприємства.

Особливості конструкції та наслідки для Росії

Московський нафтопереробний завод має унікальну компактну конструкцію і розвивався вертикально, а не горизонтально, як більшість стандартних підприємств. Саме через таку архітектурну особливість будь-які влучання дронів завдають значно серйознішої та глибшої шкоди всій інфраструктурі об’єкта.

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Цей завод розташований у південно-східній частині Москви і є ключовим постачальником пального для російської столиці. Лише у 2024 році підприємство переробило 11,6 мільйона метричних тонн сирої нафти, виробивши 2,9 мільйона тонн бензину, 3,2 мільйона тонн дизеля та 1,3 мільйона тонн бітуму.

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