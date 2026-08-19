Москва без світла, аеропорти під обмеженнями, з Ярославля перекрили виїзд: неспокійна ніч у РФ

Москва / © Associated Press

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У Росії ніч проти середи, 19 серпня, видалася насиченою на «буденні незручності»: московські аеропорти запроваджували обмеження, російська влада звітувала про атаку безпілотників, а на виїзді з Ярославля в напрямку Москви перекрили рух.

У Москві спершу обмежили обслуговування рейсів у Внуково та Шереметьєво, а згодом обмеження поширилися на Домодєдово та Жуковський. Станом приблизно на 04:30 також стало відомо про обмеження в аеропорту Оренбурга.

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Мер російської столиці Сергій Собянін тим часом продовжував звітувати про дрони, які нібито збиває російська ППО на підльоті до Москви. За останніми повідомленнями російських медіа, йшлося вже про 21 БпЛА.

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Москва перед атакою пережила блекаут

Усе це відбувається після вечірніх проблем у самій Москві. 18 серпня електроенергія зникла у Гагарінському та Данилівському районах, а також у Замоскворіччі. Надходили повідомлення про перебої й у Хамовниках.

На вулиці Вавилова сталося займання на об'єкті, який за кадрами російські медіа ідентифікували як ТЕЦ-20. Російські пабліки також повідомляли про вибух. Водночас московська влада пояснила зникнення світла значно прозаїчніше — «технологічним перемиканням джерел енергопостачання».

Блекаут зачепив і один із ключових вузлів російського зв'язку — ММТС-9 (М9). Представники Reg.ru підтверджували, що перебої в роботі Рунету були пов'язані з проблемами електроживлення на великому вузлі зв'язку. Найбільше скарг на інтернет надходило від користувачів у Москві та Санкт-Петербурзі.

Через проблеми з електрикою збільшувалися інтервали руху поїздів на Калузько-Ризькій лінії московського метро, виникали перебої з трамваями. Згодом російська влада заявила, що електропостачання та рух транспорту нібито відновили.

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З Ярославля перекрили дорогу на Москву

На цьому географія нічних проблем не закінчилася. У Ярославлі через загрозу атаки безпілотників перекрили рух на виїзді з міста в напрямку Москви.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив, що обмеження запровадили «з метою гарантування безпеки» та закликав водіїв обирати інші маршрути. Подібні перекриття російська влада вже неодноразово вводила під час атак БпЛА.

Тож станом на ранок 19 серпня російська «буденна незручність» охопила одразу кілька напрямків: БпЛА біля Москви, обмеження в аеропортах, перекриті дороги, а напередодні — блекаут, проблеми метро та масштабний збій Рунету.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що близько 400 "добрих" дронів летять у бік Росії та окупованих територій

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