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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

«Москва буде горіти» та «Слава Україні»: мер столиці РФ «звернувся» із несподіваною заявою

Станом на ранок цих повідомлень немає, але у Мережі показали відео зі зламом каналу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Мер Москви Сергій Собянін

Мер Москви Сергій Собянін

Хакери зламали особистий Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна. Йдеться про його особистий блог «Сергій Собянін. Особистий блог».

Про це повідомляють російські пабліки.

Після 22-ї години 21 червня у чаті каналу московського мера з’явилися несподівані десятки однакових повідомлень. Невідомі написали: «Слава Україні», «Російські п*ри, я закинув донат саме на дрони», «Москва горітиме», «Чому цей старий х*й нічого не робить. Зетники — жебраки. Я зараз сиджу в Лондоні».

Станом на ранок цих повідомлень немає, але у Мережі показали відео зі зламом каналу. Останній допис опублікований 17 червня про «Підсумки спортивно-патріотичних лагерів».

На особистому сайті є активне посилання на канал «Сергій Собянін. Особистий блог», який був зламаний.

За інформацією пабліків, Собянін має два офіційні ресурси в Telegram. У каналі, який був зламаний, — майже 40 тисяч підписників та безліч фото і відео. Що цікаво, на цьому тг-каналі політик не публікує новини про удари по Москві.

© соцмережі

Вибухи у Москві — що відомо

Столиця Росії — Москва — знову опинилася під масованою атакою безпілотників. Російська влада заявляє, що сили ППО нібито збили щонайменше 19 дронів, які летіли у напрямку столиці РФ.

А 18 червня атака українських сил змусила сильно занервувати москвичів. Тоді Україна завдавала ударів по нафтопереробному заводі «Газпромнефть» та інших НПЗ. Цілий ранок у місті лунали вибухи, сталися влучання по НПЗ, це спричинило масштабні пожежі і сильне задимлення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
187
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