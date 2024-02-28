Москва грає дедалі агресивнішу роль в Європі: у США зробили заяву щодо Придністров'я

Міллера попросили прокоментувати сьогоднішнє звернення Придністров'я до Росії з проханням про "захист від Молдови".

США підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР").

Про це повідомив під час брифінгу спікер Державного департаменту США Меттью Міллер.

Спікер зазначив, що США спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі агресивнішу та більш дестабілізувальну роль в Європі.

"Ми твердо підтримуємо Молдову, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів", – додав він.

Нагадаємо, невизнана так звана ПМР звернулася до Росії з проханням захистити її від економічного тиску Молдови, посилаючись на начебто проживання в регіоні 220 тисяч російських громадян.

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