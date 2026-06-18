"Москва горіт": вибухи розбудили столицю, росіяни в паніці, дрони добивають ключовий НПЗ, усе у вогні (фото, відео)

Атака на Москву. Фото: Exilenova+

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Ранок 18 червня у Москві знову розпочався з атаки дронів та вибухів, які сколихнули столицю та один з її районів Копотню. Люди традиційно у панікують, а ще фільмують безпілотники, які один за одним летять над висотками.

Що відомо про вранішню атаку на Москву, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Російська влада підтвердила атаку БпЛА на столицю та регіон, а також традиційно звітує про збиття повітярних цілей. Станом на 07:00 мер Москви Сергій Собянін повідомив про ліквідацію 43 дронів, що летіли у напрямку міста.

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«43 БПЛА знищені системою ПВО Міноборони. Спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння обломків», — написав він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОСКОВСЬКИЙ НПЗ - ЗНИЩЕНО! ППО пропустила і в окупованому КРИМУ!

Паніка у Москві

Тим часом місцеві мешканці шоковані та нервово скаржаться на звуки від прольотів дронів, «які літають над головою», а ще істерично рахують вибухи. Мовляв, ранок геть не добрий, бо «вся Москва горіт». Окрім того, жителі підмосков’я зовсім не можуть зрозуміти, «чому БпЛА не збивають, бо летять дуже довго». У своїх висловлюваннях вони не добирають слів.

Очевидці повідомляють про пожежі у Москві після атаки. Зауважимо, на відео у Мережі, видно густий дим, який оповив Москву та стовпи вогню у небі.

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Водночас столичні аеропорти знову у хаосі. Адже на московських летовищах Внуково, Шереметьєво і Домодедово, а також у підмосковному Жуковському запровадили «тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних судів».

Дата публікації 07:42, 18.06.26 Кількість переглядів 41 "Чому їх не збивають?": жителі Москви скаржаться на рій дронів

Удар по Московському НПЗ

Собянін також заявив, що кілька безпілотників досягли Московського нафтопереробного заводу. Місцеві мешканці повідомляють, що палає кілька резервуарів.

«Приліт» по найбільшому по нафтопереробному заводі Москви підтвердив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

«Сили оборони повторно уразили Московський НПЗ», — наголоси він.

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Вибухи розбудили Москву: дрони долетіли до НПЗ. Фото: Exilenova+

Вибухи розбудили Москву: дрони долетіли до НПЗ. Фото: Exilenova+

Вибухи розбудили Москву: дрони долетіли до НПЗ. Фото: Exilenova+

Вибухи розбудили Москву: дрони долетіли до НПЗ. Фото: Exilenova+

Вибухи розбудили Москву: дрони долетіли до НПЗ. Фото: Exilenova+

Вибухи розбудили Москву: дрони долетіли до НПЗ. Фото: Exilenova+

Нагадаємо, 16 червня, у Москві увесь ранок лунали вибухи. Столицю країни-агресорки атакували БпЛА. Росавіація запроваджувала обмеження на приймання і випуск літаків в чотирьох московських аеропортах. Водночас влада звітувала про відбиття понад пів сотні дронів.

Також 17 червня Москва знову під атакою дронів. Влада заявляла, що на столицю летіло 18 дронів і, традиційно, всі вони начебто були збиті.

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