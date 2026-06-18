"Москва, гуд морнінг!": рекордна атака на Москву "породила" купу мемів — добірка найкращих

Атака на Росію / © Фото з відкритих джерел

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Цієї ночі російська столиця зазнала одних з наймасштабніших ударів за весь час ведення бойових дій. Численні ударні безпілотники досягли території Московського нафтопереробного заводу, повністю паралізували роботу цивільної авіації та змусили правоохоронні органи закрити кілька найбільших автомагістралей міста та його околиць.

ТСН.ua зібрав яскраві реакції українців на атаку.

«Щонайменше 194 безпілотники було збито над Москвою та областю. Деякі з них все ж досягли території Московського нафтопереробного заводу, який є ключовим постачальником автомобільного палива для столиці та навколишніх регіонів», — повідомив мер Москви Сергій Собянін, традиційно утримавшись від оприлюднення деталей щодо обсягів руйнувань та масштабів пожежі.

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Через безпосередню загрозу в повітрі найбільший міжнародний аеропорт російської столиці «Шереметьево» був змушений терміново зупинити обслуговування всіх рейсів та розпочати екстрені заходи.

Цей інцидент став уже другою успішною атакою на стратегічний паливний об’єкт Москви за цей тиждень. Попереднього разу, у вівторок, на території цього ж Московського нафтопереробного заводу спалахнула масштабна пожежа після влучання БпЛА. Експерти зазначають, що систематичні удари по столиці демонструють повну незахищеність стратегічних об’єктів РФ, через що диктатор стрімко втрачає контроль.

Поточний наліт відбувся у дуже незручний для Кремля момент. У місті Казань, розташованому за 800 кілометрів на схід від Москви, саме проходить саміт лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Це перша офіційна зустріч у такому форматі від моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, і повітряний удар по столиці суттєво зіпсував пропагандистську картинку, яку намагався вибудувати Кремль перед іноземними гостями.

Українцям натомість дуже сподобалась ранкова «бавовна» в Росії, через що Мережу заповнили жарти з цього приводу.

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Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів на атаку / © Фото з відкритих джерел

Удари по Росії — останні новини

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») прокоментував серію атак на Москву. Він показав один із дронів, які завдавали ударів, і назвав ці атаки «рецептом борщу відплати». Бровді заявив, що Москва «ляже» і попередив про можливі нові удари, які можуть збігтися з виборами до Держдуми РФ у вересні 2026 року. За його словами, Сили оборони продовжують «прагматичний скринінг та деструкцію» об’єктів паливно-енергетичної та військово-промислової інфраструктури ворога.

До слова, зранку 16 червня Москву також масовано атакували дрони, спричинивши паніку та вибухи в столиці й області. Собянін заявив про нібито збиття 60 БпЛА, проте через атаку паралізовано роботу чотирьох головних аеропортів міста: «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» та «Жуковского». Також були влучання у найбільший московський НПЗ, де спалахнула пожежа.

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