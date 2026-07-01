Москва і Петербург у паніці: росіяни масово гуглять завершення війни, рейтинг Путіна стрімко падає

Росія. / © Associated Press

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Після українських ударів по території Російської Федерації у росіян паніка. Схоже, вони дедалі більше цікавиться темою завершення війни.

Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують: опозиційне джерело Meduza повідомило — за даними сервісу Wordstat від Yandex (головної російської пошукової системи), протягом 22-28 червня на Yandex було надіслано понад 137 тис. пошукових запитів щодо завершення війни проти України. Зазначається, це рекордно високий показник від моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022-го.

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За даними Meduza, Yandex зафіксував значну частину пошукових запитів у Московській області та Санкт-Петербурзі — регіонах, де Кремль надав пріоритет встановленню систем ППО, але здебільшого не зміг захиститися від далеких ударів України.

Кількість пошукових запитів щодо завершення війн зростає другий тиждень поспіль. Попередній пік фіксували 1-7 червня, коли українські війська завдали удару по Петербургу під час міжнародного економічного форуму.

Опитування, проведене пов’язаним з Кремлем Форумом громадської думки 19- 21 червня, показало, що рейтинг схвалення президента-диктатора Володимира Путіна знизився на п’ять процентних пунктів — від 74% до 69% у період від 12 до 21 червня. Сталося це невдовзі після найбільшого удару України по Московській області. Водночас щотижневі опитування показують, що рейтинг довіри до «фюрера» Путіна постійно падає від лютого 2026-го.

В ISW зауважують, що Кремль, ймовірно, зберігає політичний вплив на дані опитувань російських державних соціальних організацій. Примітно, що ФГД визнає зростання внутрішнього невдоволення Путіним після понад чотирьох років війни.

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«Диктатор наполегливо працював над тим, щоб захистити великі міста — такі як Москва та Санкт-Петербург, від наслідків війни в Україні. Однак остання статистика свідчить про те, що громадськість втомилася від воєнних зусиль. Ймовірно, тому Кремлю значною мірою не вдалося ізолювати своїх виборців від наслідків війни Росії», — підсумовують в Iнституті.

Нагадаємо, після атак України і суттєвих провалів російсько ППО Кремль опинився перед «бунтом» власних пропагандистів. Втім, Володимир Путін намагається замаскувати кризу розповідями про успіхи на фронті та підтримує підконтрольних та лояльних російських мілблогерів, які можуть йому допомогти побудувати контрольовану реальність.

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