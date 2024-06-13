Москва іде на дно: потужна злива затопила столицю РФ, ллє навіть зі світильників (відео)

Дощова вода також тече прямісінько зі світильників та вимикачів у будинках.

Москву затопила сильна злива вдень 13 червня. Внаслідок потужних опадів під водою опинилися приватні авто і громадських транспорт, а люди ходять вулицями по пояс у воді.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Москві 13 червня випали сильні дощі, внаслідок яких водою залило вулиці міста, дороги, підземні парковки та торговельні центри.

Також читайте Це якийсь "Титанік": Київ накрив погодний апокаліпсис

Під водою опинилися автомобілі та автобуси, люди пересуваються вулицями по пояс у воді. Зокрема, у водяній пастці опинилися відвідувачі велотреку: там злива затопила і перекрила вихід.

Дощова вода також тече прямісінько зі світильників та вимикачів у будинках.

"Це наслідки цар-зливи, яка пройшла в Москві. Сушитися доведеться довго", – прокоментували в телеграм-каналі Baza.

Очевидці зняли на відео затоплення Москви.

Читайте провідні новини дня:

Москву затопила потужна злива – відео

Нагадаємо, раніше Москву затопило в кінці травня. Тоді також пішли під воду автомобілі, затопило підземні парковки, ураганним вітром повалило дерева.

Читайте також: