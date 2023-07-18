Москва іде під воду: злива затопила вулиці, блискавка влучила в колесо огляду (відео)

У російській столиці дощовою водою залило перші поверхи кафе та станції метро.

Москву 18 липня накрили сильна злива, гроза та вітер, внаслідок чого водою затопило вулиці, а в колесо огляду влучила блискавка.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали, які публікують відео негоди.

Москву заливають потужні дощі, зокрема в окремих районах випало понад чверть місячної норми опадів. На деяких вулицях російської столиці підтопило проїжджу частину. Люди пересуваються по коліна у воді, а машини радше "пливуть", аніж їдуть. Вулицями навіть плавають чиїсь столи.

Окрім того, у Москві гримить гроза і блискавка влучила в оглядове колесо, яке в РФ називають найбільшим у Європі. Атракціон довелося докручувати вручну, щоб спустити донизу відвідувачів.

Негода повалила дерева, які попадали на машини, і навіть веранди ресторанів. На викладених відео видно, що залило перші поверхи комерційних приміщень та підземні переходи. Повідомляється, що затопило станції метро "Парк Культури" та "Мисливський ряд".

Зливи з грозою і градом у місті очікуються ще протягом найближчої доби. Тож до ранку 19 липня у московському МНС рекомендують водіям паркувати авто далеко від дерев, а пішоходам – обходити рекламні щити та хиткі конструкції.

Москву накрила сильна злива: люди – по коліна у воді та "пливуть" машини

Нагадаємо, 18 липня сильна злива та гроза вирували у Львові. Блискавка влучила у два трансформатори і подекуди виникли проблеми з електроенергією. Через аномальні опади стався розлив колектора та зафіксоване підтоплення.

Читайте також: