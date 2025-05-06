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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Москва нагнітає риторику: Шойгу звинуватив ЄС і НАТО в підготовці війни з Росією

Шойгу заявив, що країни Заходу ведуть підготовку до збройного конфлікту з Росією.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Секретар Ради Безпеки РФ Сергій Шойгу

Секретар Ради Безпеки РФ Сергій Шойгу. / © Associated Press

Секретар Ради Безпеки РФ Сергій Шойгу зробив гучну заяву, в якій звинуватив НАТО та Європейський Союз у нібито підготовці до війни з Росією.

У своїй статті для “Российской газеты” він написав, що Захід реалізує масштабні програми, спрямовані на “військове протистояння” з РФ.

“Колективний Захід має на меті завдання стратегічної поразки Росії”, — стверджує Шойгу. Він заявив, що західні спецслужби ведуть “широкомасштабну підривну діяльність” проти РФ, а економічні санкції нібито спрямовані на провокування протестів усередині країни.

Серед ключових завдань так званої “спеціальної військової операції” Шойгу назвав боротьбу з “нацизмом, що відроджується на Заході”. За його словами, Москва має “докласти всіх зусиль” для його розгрому.

Раніше ми повідомляли, що російська армія непомітно збільшує активність вздовж інших ділянок кордону з Європою. Зокрема, біля Фінляндії. Частина європейців все більше стурбована цим.

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