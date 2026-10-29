Москва під атакою безпілотників: літаки з Туреччини розвернули, аеропорти обмежили роботу

Домодєдово

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У Москві та Московській області заявили про атаку безпілотників. Через повітряні обмеження в аеропортах кілька літаків змінили маршрут, а частина повітряних гаваней тимчасово обмежила приймання та відправлення рейсів.

Про це пишуть російські пропагандистські ресурси, а також заявив мер Москви Сергій Собянін.

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Через запроваджені обмеження в аеропорту «Внуково» два літаки, які прямували з Туреччини до Москви, були змушені змінити курс.

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Водночас «Росавіація» обмежила приймання та відправлення повітряних суден в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» (Раменське). Приблизно за годину обмеження в «Жуковському» скасували, тоді як два інші аеропорти продовжили обслуговувати літаки лише за погодженням.

На тлі повідомлень про атаку Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 72 безпілотники, які прямували до Москви. Приблизно о 22:00 за місцевим часом у Московській області оголосили про загрозу атаки дронів.

За даними Astra, у цей період поблизу Наро-Фомінська, розташованого приблизно за 56 км від головної московської автомагістралі, пролунали три вибухи. При цьому звуків безпілотників не було чути. Також серія вибухів лунала в напрямку Калузької області.

Згодом Собянін повідомив про ще 24 нібито збиті безпілотники, які, за його словами, летіли в напрямку Москви.

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Раніше повідомлялося, що 24 жовтня, у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів на тлі атаки українських безпілотників.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 22 жовтня низку регіонів Росії атакували безпілотники.

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