Москва під атакою дронів: росіяни заявили про масований наліт БпЛА

Москва / © Associated Press

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У ніч проти 22 червня Москва опинилася під масованою атакою безпілотників. Про це повідомив мер російської столиці Sergey Sobyanin у своєму Telegram-каналі.

За його словами, спочатку сили протиповітряної оборони Міноборони РФ нібито знищили один безпілотник, який летів у напрямку Москви. Згодом російська влада повідомила про збиття ще п’яти дронів.

Пізніше мер столиці РФ заявив про знищення ще трьох БпЛА, після чого повідомив про відбиття нової хвилі атаки — ще п’яти безпілотників.

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Згодом російська сторона прозвітувала про ліквідацію ще п’яти дронів. Загалом, за офіційними заявами, над російською столицею нібито було збито щонайменше 19 безпілотників.

На місцях падіння уламків, за словами російських чиновників, працюють екстрені служби. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.

Атака на НПЗ у Москві 18 червня

Українські сили завдавали ударів по нафтопереробному заводі «Газпромнефть» у Москві 18 червня. Reuters пише про те, що внаслідок влучних ударів виникли критичні руйнування: уражено важливі установки. Це призвело до повного зупинення виробництва пального.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському НПЗ. Він наголосив, що вже вдруге за тиждень «далекобійні санкції» України знову дійшли до московського регіону, уразивши нафтопереробний завод у столиці РФ.

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Водночас у Міноборони країни-агресорки розсмішили кількістю збитих дронів та ракет. Там звітують, нібито за добу ППО збила аж 992 БпЛА, а ще ракети і авіабомби.

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