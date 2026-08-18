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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
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Москва під масованою атакою дронів: повідомляють про влучання у склад Ozon та вибухи біля НПЗ (фото, відео)

У Москві та Московській області протягом усієї ночі лунали вибухи та працювала російська ППО. З'являються повідомлення про можливі ураження кількох об'єктів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Москву

Атака на Москву / © Exilenova+

У ніч проти 18 серпня Москва та Московська область опинилися під масштабною атакою безпілотників.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

За даними російських моніторингових ресурсів, від вечора і приблизно до 05:00 у напрямку Москви нібито летіли близько 620 безпілотників. Стверджується, що 180 із них були збиті на підльоті до російської столиці та в різних районах Московської області. Незалежного підтвердження цих цифр наразі немає.

Утім, навіть проста арифметика залишає російським джерелам незручне запитання: 620 мінус 180 — це ще 440 дронів. Де вони поділися і скільки з них дісталися цілей — офіційні повідомлення поки що скромно оминають.

Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі регулярно повідомляв у своєму Telegram-каналі про нібито знищення нових груп дронів російською ППО. Він також заявляв, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас російські пабліки повідомляють про можливі влучання у Московській області.

Зокрема, з'явилася інформація про атаку невідомих дронів на склад Ozon. Повідомляється про "приліт", однак офіційно ці дані наразі не підтверджені.

Крім того, місцеві ресурси пишуть про вибухи в районі Московського нафтопереробного заводу. Інформації про можливі пошкодження підприємства наразі немає.

Також неспокійно було у Павловському Посаді. За попередньою інформацією, уламки безпілотника могли впасти на території заводу "Міжнародна алюмінієва компанія".

Москва під масованою атакою дронів: повідомляють про влучання у склад Ozon та вибухи біля НПЗ (фото, відео) (5 фото)

Удар по Москві_4 / © Exilenova+

© Exilenova+

Удар по Москві_3 / © Exilenova+

© Exilenova+

Удар по Москві_2 / © Exilenova+

© Exilenova+

Удар по Москві_1 / © Exilenova+

© Exilenova+

Удар по Москві_5 / © Exilenova+

© Exilenova+

Тож на тлі переможних звітів російської ППО картина залишається дещо менш урочистою: вибухи лунали в різних районах Підмосков'я, а пабліки повідомляють одразу про кілька можливих уражень.

Офіційних коментарів щодо можливих ударів по складу Ozon, Московському НПЗ та підприємству у Павловському Посаді станом на цю годину немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» розповів про наслідки ударів українських безпілотників по військових, енергетичних і промислових об’єктах держави-агресорки.

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