Москва погрожує НАТО через наміри Польщі збивати російські ракети

Сьогодні, 13 листопада, в селищі Редзіково (Поморське воєводство), що на півночі Польщі, офіційно відкриють нову базу протиракетної оборони США. Москва попередила країни НАТО про "паритетні" відповідні дії у зв'язку з можливістю Польщі збивати російські ракети.

Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков заявив, що розміщення американської системи протиракетної оборони в Польщі можна трактувати як розширення військової інфраструктури США, спрямоване на обмеження стратегічного потенціалу Кремля.

"Розміщення комплексу ПРО в Польщі – це просування військової інфраструктури США до РФ, спроба стримати її потенціал. Розміщення комплексу ПРО в Польщі веде до вжиття відповідних заходів Росією для забезпечення паритету", – сказав Пєсков.

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Він підкреслив, що Росія вживе заходів для забезпечення "балансу та стратегічної рівності" у відповідь на такі дії.

Раніше Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нова протиракетна база НАТО збиватиме повітряні цілі, що загрожують безпеці країн-членів Альянсу, у тому числі російські.

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