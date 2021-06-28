Москва попливла: "суперзлива" затопила станцію метро і вулиці, зірвало дах, впав кран

Підтопило навіть телецентр "Останкіно".

На Москву і Підмосков'я у понеділок, 28 червня, випав дощ, який синоптики назвали "суперзливою", - за пару годин випало близько 70 відсотків місячної норми опадів.

За інформацією російських ЗМІ, затопило станцію метро і вулиці, зірвало дах, впав кран.

Жителі російської столиці і Московської області скаржаться в соцмережах на складні погодні умови, викладають фотографії і відео наслідків сильного урагану зі зливою і шквальним вітром.

Деякі користувачі назвали ситуацію "апокаліпсисом".

Дощ у російській столиці не закінчиться до вечора 28 червня, заявив провідний співробітник центру погоди Фобос Олександр Синенков.

У московських аеропортах затримується виконання 26 рейсів, ще 11 скасовано.

Нагадаємо, що страшна негода прогналася Рівненщиною. Блискавки, злива та летючий шифер - майже 350 знеструмлених населених пунктів, дві сотні повалених дерев, розкриті дахи шкіл, дитсадків та амбулаторій.

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