Москва попливла: "суперзлива" затопила станцію метро і вулиці, зірвало дах, впав кран

Підтопило навіть телецентр "Останкіно".
На Москву і Підмосков'я у понеділок, 28 червня, випав дощ, який синоптики назвали "суперзливою", - за пару годин випало близько 70 відсотків місячної норми опадів.
За інформацією російських ЗМІ, затопило станцію метро і вулиці, зірвало дах, впав кран.
Жителі російської столиці і Московської області скаржаться в соцмережах на складні погодні умови, викладають фотографії і відео наслідків сильного урагану зі зливою і шквальним вітром.
Деякі користувачі назвали ситуацію "апокаліпсисом".
Дощ у російській столиці не закінчиться до вечора 28 червня, заявив провідний співробітник центру погоди Фобос Олександр Синенков.
У московських аеропортах затримується виконання 26 рейсів, ще 11 скасовано.
Нагадаємо, що страшна негода прогналася Рівненщиною. Блискавки, злива та летючий шифер - майже 350 знеструмлених населених пунктів, дві сотні повалених дерев, розкриті дахи шкіл, дитсадків та амбулаторій.