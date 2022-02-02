Москва пригрозила вислати акредитовані в Росії німецькі ЗМІ: що трапилося

Москва пригрозила вислати акредитовані в Росії німецькі ЗМІ: що трапилося

Також гнів Кремля викликали Інтернет-посередники, що видалили акаунти телеканалу RT DE зі своїх платформ.

МЗС Росії пригрозило Берліну "заходами у відповідь" у зв'язку з рішенням комісії з ліцензування та нагляду Німеччини заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу RT DE (раніше "Russia Today").

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ РФ.

Москва загрожує заборонити акредитовані у Росії німецькі ЗМІ. Також гнів Кремля викликали Інтернет-посередники, що видалили акаунти телеканалу RT DE зі своїх платформ.

"Вердикт німецького медіарегулятора є недвозначним сигналом, що російські занепокоєння демонстративно проігноровані. Даний крок позбавляє нас іншого вибору, окрім як приступити до реалізації заходів у відповідь щодо акредитованих в Росії німецьких ЗМІ, а також інтернет-посередників, ...що видалили аккаунт платформ", — йдеться у заяві російського МЗС.

Закриття пропагандистського каналу у Москві називають "політично обумовленим тиском".

Нагадаємо, що Німеччина заблокувала російський пропагандистський телеканал "Russia Today".

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