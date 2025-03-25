Москва розробляє супутник для перенесення ядерної зброї — Sky News

Росія працює над новим супутником для перенесення ядерної зброї.

Москва "розробляє супутник для перенесення ядерної зброї", йдеться у звіті США.

Про це йдеться у повідомленні Sky News.

Така зброя може мати "руйнівні наслідки" як для Сполучених Штатів, так і для світу, додається в щорічній оцінці загроз розвідувальним співтовариством США.

"Війна в Україні дала Росії шанс вивчити "багато уроків" про західну зброю та розвідку. Хоча Москві не вдасться досягти "повної перемоги", звіт додав, що на їхньому боці залишається імпульс у війні в Україні", - йдеться у Sky News.

Нагадаємо, у Мінцифри показали нову зброю - український морський дрон "Катран". Це високотехнологічну розробку від української військової компанії Military Armored Company HUB.

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