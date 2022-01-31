Москва свідомо висунула нездійсненні вимоги - генсек НАТО про так звані "гарантії безпеки" Кремля

Генсек Столтенберг наголосив, що НАТО продовжуватиме надалі дипломатичний діалог з Росією.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Москва спеціально висунула нездійсненні вимоги у так званому договорі про "гарантії безпеки".
Про це сказав генсек Альянсу в коментарі Washington Post.
"Вони (Російська Федерація - ред.) вимагали заходів, прекрасно усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажане", - сказав Столтенберг.
Водночас генсек Столтенберг наголосив, що НАТО продовжуватиме надалі дипломатичний діалог з Росією. Також Столтенберг додав, що Рада Росія - НАТО була правильним кроком для пошуку політичного рішення на тлі ескалації поблизу кордонів України.
Нагадаємо, у Нью-Йорку завершилося засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювали загрозу масштабного російського вторгнення до України. Під час засідання представник України заявив про готовність Зеленського зустрітися з Путіним.
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