Москва свідомо висунула нездійсненні вимоги - генсек НАТО про так звані "гарантії безпеки" Кремля

Москва свідомо висунула нездійсненні вимоги - генсек НАТО про так звані "гарантії безпеки" Кремля

Генсек Столтенберг наголосив, що НАТО продовжуватиме надалі дипломатичний діалог з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Москва спеціально висунула нездійсненні вимоги у так званому договорі про "гарантії безпеки".

Про це сказав генсек Альянсу в коментарі Washington Post.

"Вони (Російська Федерація - ред.) вимагали заходів, прекрасно усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажане", - сказав Столтенберг.

Водночас генсек Столтенберг наголосив, що НАТО продовжуватиме надалі дипломатичний діалог з Росією. Також Столтенберг додав, що Рада Росія - НАТО була правильним кроком для пошуку політичного рішення на тлі ескалації поблизу кордонів України.

Нагадаємо, у Нью-Йорку завершилося засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювали загрозу масштабного російського вторгнення до України. Під час засідання представник України заявив про готовність Зеленського зустрітися з Путіним.

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