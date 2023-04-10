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"Москва та Санкт-Петербург будуть головними цілями для ударів": у Держдумі РФ бояться контрнаступу ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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"Москва та Санкт-Петербург будуть головними цілями для ударів": у Держдумі РФ бояться контрнаступу ЗСУ

Фото: Associated Press

Депутат Держдуми заявив, що українське командування "розробляє план вирішального контрнаступу саме на Росію".

У Держдумі Росії дуже тривожно через майбутній контрнаступ ЗСУ. Депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Михайло Делягін заявив, що начебто "головні удари в ході контрнаступу Збройних сил України завдаватимуться по Москві, Санкт-Петербургу та прикордонній території Росії". 

Про це російський парламентарій сказав 10 квітня, передають ЗМП.

За його словами, українське командування "розробляє план вирішального контрнаступу саме на Росію", а не на окуповані українські території. Він заявляє, що українська армія атакуватиме РФ з трьох напрямків, а основними цілями "стануть дві столиці країни та прикордонні території". 

"Головні удари в ході українського наступу завдаватимуться Заходом не на фронті, а в тилу - у Москві, Пітері, прифронтових обласних містах. Чекаємо і зберігаємо спокій", - сказав він.

Як собі придумав Делягін, що Генштаб "намагатиметься ввести Росію в оману та почне імітувати наступ на зовсім іншому напрямку. Найімовірніше, це буде Брянськ". У цьому контексі він згадав фашистів і Радянський союз, бо, на його думку, "аналогічним чином йшли фашисти під час нападу на СРСР".

Нагадаємо, представник Зеленського у Криму вважає, що під час деокупації півострова мешканці півострова зустрічатимуть ЗСУ з квітами, а не зі зброєю.

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