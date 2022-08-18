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Москва у диму: столицю Росії накрив потужний смог, попіл падає на людей (фото, відео)

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Москва у диму: столицю Росії накрив потужний смог, попіл падає на людей (фото, відео)

Фото: із соцмереж

Столицю Росії Москву накрив сильний дим.

У місті пахне паленим, видно смог, а попіл падає просто на людей. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Зазначається, що Москву накрив смог через сильні лісові пожежі у Рязанській області. Через це у столиці держави-терористики чути запах горілого, з неба падає попіл. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Смог у Москві настільки сильний, що не видно навіть деяких багатоповерхівок. Місцеві жителі нарікають на те, що крім запаху, їм на голови падає ще і попіл. 

Жителі Москви нарікають на те, що у квартирах та на вулиці складно перебувати, оскільки дим "ріже" очі. 

У Мосекомоніторингу заявили, що вони зафіксували на 30% ріст шкідливих речовин у повітрі. Прогнозується, що дим протримається у столиці Росії ще дві доби. Росіянам рекомендують використовувати маски. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

У Росії заявляють, що через спеку вони не можуть погасити пожежі у Рязанській області, хоч до цього уже залучили багато рятувальної техніки та навіть вертоліт. 

Нагадаємо, у Підмосков'ї, що у РФ чоловік втратив 1 млн 200 тис. рублів. Він настільки боявся українських хакерів, які нібито "чистять" рахунки росіян, що сам переказав гроші шахраям. 

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