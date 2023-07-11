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Москва вдається до нових методів мобілізації: розвідка Британії назвала деталі

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Олена КапнікОлена Капнік
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Москва вдається до нових методів мобілізації: розвідка Британії назвала деталі

Влада Москви тисне на будівельні фірми, щоб заповнити квоти "добровольців" для війни. / Фото: Associated Press

Московська влада тисне на будівельні фірми.

У Москві місцева влада почали вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні в Україні. У протилежному випадку погрожують розірвати контракти.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники пишуть, що одній компанії поставили мету - набрати 30 "добровольців" до кінця серпня 2023 року.

"Цей крок, ймовірно, в першу чергу, стосуватиметься етнічних меншин із бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії. Вони складають більшість будівельників Москви", - наголошують в огляді. 

Такі мобілізаційні заходи, ймовірно, навіть схвалені мером Москви Сергієм Собяніним.

"Це продовжує його спроби мінімізувати вплив конфлікту на заможніших москвичів, водночас демонструючи підтримку воєнних зусиль", - додали у розвідці. 

Як повідомлялося, у Росії вигадали нове покарання для ухилянтів від призову. Так, тепер росіяни, які не бажають служити у російські армії, не зможуть складати іспит на отримання водійських прав.

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Дата публікації
Перегляди
452
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