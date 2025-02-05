Як сказали в МЗС Росії, це має бути "режим жорсткого торгу".

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що США мають зробити крок щодо нормалізації відносин з РФ.

Про це повідомляють пропагандистські агентства РФ.

"Москва відкрита для діалогу в режимі жорсткого торгу з урахуванням реалій на землі", – заявив Рябков.

Раніше в МЗС РФ говорили про "невелике вікно можливостей" для досягнення домовленостей після приходу до влади в США Дональда Трампа.

Зазначимо, що вже відома дата візиту спецпредставника президента США Келлога до України.

Також відомо, що президент США Дональд Трамп підготував план закінчення війни Росії проти України.