Як сказали в МЗС Росії, це має бути "режим жорсткого торгу".
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що США мають зробити крок щодо нормалізації відносин з РФ.
Про це повідомляють пропагандистські агентства РФ.
"Москва відкрита для діалогу в режимі жорсткого торгу з урахуванням реалій на землі", – заявив Рябков.
Раніше в МЗС РФ говорили про "невелике вікно можливостей" для досягнення домовленостей після приходу до влади в США Дональда Трампа.
Зазначимо, що вже відома дата візиту спецпредставника президента США Келлога до України.
Також відомо, що президент США Дональд Трамп підготував план закінчення війни Росії проти України.
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