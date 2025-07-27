Москва відкриває перше пряме авіасполучення з КНДР

Літак / © Pixabay

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Росія та Північна Корея, які давно підтримують тісні політичні й військові зв’язки, зробили новий крок у зміцненні дружби — віднедавна між Москвою та Пхеньяном запущено пряме авіасполучення.

Про це пише видання STERN.de.

Переліт тривалістю близько восьми годин відбуватиметься один раз на місяць. Перший рейс, організований приватною російською авіакомпанією Nordwind Airlines, вилетів у неділю о 19:00 за місцевим часом із московського аеропорту Шереметьєво та за 8 годин 5 хвилин прибув до столиці Північної Кореї.

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До цього між Москвою та Пхеньяном не існувало жодних прямих авіарейсів, хоча відстань між містами становить приблизно 6500 кілометрів.

Перший зворотний рейс із Пхеньяну до Москви запланований на вівторок. Російське Міністерство транспорту повідомило, що регулярні пасажирські авіарейси між двома столицями відтепер відбуватимуться щомісяця.

Крім того, 17 червня було відновлено залізничне сполучення між Москвою та Пхеньяном, яке було призупинене у 2020 році через пандемію COVID-19.

Запуск прямого авіасполучення підкреслює поступове зближення Росії та Північної Кореї, що мають спільні політичні інтереси і давно підтримують партнерські стосунки, зокрема й у військовій сфері.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європа готується до літа безпрецедентних авіазатримок і скасувань рейсів. Повітряна система перевантажена, а проблеми накопичуються.