Москва відреагувала на звинувачення у порушенні повітряного простору Польщі

Російська Федерація вважає безпідставними та необґрунтованими звинувачення Польщі щодо інциденту з порушенням повітряного простору країни російськими дронами.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш, повідомляють росЗМІ.

«Жодних доказів того, що ці дрони мають російське походження, не надано», — заявив Ордаш, коментуючи зустріч. За його словами, польська сторона не представила жодних підтверджень походження безпілотників, збитих над територією країни.

Дипломат також зазначив, що «досвід попередніх аналогічних прецедентів свідчить, що розраховувати на те, що поляки нададуть якісь докази, не доводиться». Він наголосив, що Росія «абсолютно не зацікавлена в будь-якій ескалації з Польщею». Водночас Ордаш висловив сумнів, що «польська влада в їхньому антиросійському угарі почує» російську сторону.

На фоні інциденту, МЗС Польщі викликало Андрія Ордаша, до відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 10 вересня під час масштабної атаки на Україну щонайменше 19 іранських дронів Shahed перетнули повітряний простір Польщі. Декілька з них були збиті польськими ВПС за підтримки НАТО. Прем’єр Польщі Дональд Туск назвав інцидент «актом агресії» та активував статтю 4 НАТО для консультацій із союзниками. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше вісім дронів порушили польський кордон. Унаслідок падіння уламків одного з дронів пошкоджено дах житлового будинку у Вириках, постраждалих немає.