"Москва їх вестиме по-іншому": Фейгін про перемовини Путіна та Ердогана

Перемовини російського президента Володимира Путіна та турецького лідера Реджепа Ердогана швидше за все відбудуться на нових підставах, і Москва їх вестиме по-іншому.

Про це сказав російський опозиційний політик Марк Фейгін у етері телеканалу "Еспресо".

Він вважає, що Путін хоче поїхати до Туреччини, щоб вибрати чи запропонувати формат переговорів щодо України.

"Або стамбульський, який уже був, або саміт у Джидді, який відбувся в серпні минулого року, який приймала Саудівська Аравія, і там проводити переговори з Трампом, як із майбутнім президентом. Це вже буде в листопаді", - пояснив Фейгін.

Крім того, Путін готовий проводити перемовини у разі, якщо вибори в США закінчаться перемогою Трампа, то 20 січня 2025 року пройде інавгурація і Путін буде готовий проводити з ним переговори.

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"І майданчиком може стати Стамбул, Джидда чи Ер-Ріяд - це Глобальний Південь, а не Женева, як це було з Байденом. Путін зацікавлений у підтримці такої ідеї з боку Глобального Півдня. Ініціатори саміту в Джидді - це Саудівська Аравія та інші країни. А стамбульський формат уже був у 2022 році, і Путін тепер до нього апелює, і каже: от дурні, ви з нами тоді не домовилися", - зауважив Фейгін.

Тим часом пріорітетним питанням у відносинах Туреччини й Москви для Путіна є відновлення переговорів на вигідних для нього умовах.

"Мені здається, що він про це домовляється. Тому, нові переговори швидше за все будуть уже на нових підставах. І Москва їх вестиме по-іншому. Путіну дали перепочити щонайменше пів року – він зумів створити горезвісну лінію оборони Суровікіна в три ряди, мінні поля й море іншого. Тим самим створив для себе сприятливу позицію також для переговорів. Тому він може тепер тиснути", - наголосив Фейгін.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін планув здійснити візит до турецького лідера Реджепа Ердогана. Однак зустріч перенесли нібито через те, що сторони не змогли дійти порузуміння з низки важливих питань. Вочевидь саме Ердоган сьогодні дистанціюється від Кремля.

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