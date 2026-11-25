Переговори про мир в Україні / © ТСН

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Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заперечив, що переговори щодо війни в Україні призупинилися або загальмувалися. За його словами, Москва не має сумнівів, що наступний раунд переговорів відбудеться, хоча конкретну дату його проведення поки не визначено.

Про це Рябков заявив у коментарі російським пропагандистам, передає інформагентство «Интерфакс».

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«Я б не сказав, що вони підвисли й загальмувалися, але в нас справді зараз, станом на сьогодні, немає розуміння, коли відбудеться наступний раунд. Проте в тому, що його буде проведено, у мене сумнівів немає», — сказав представник російського зовнішньополітичного відомства.

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Водночас Рябков переклав відповідальність за визначення подальших кроків на американську сторону.

За його словами, Москва чекає на пропозиції та побажання Вашингтона, але готова продовжувати переговори у форматі, який використовувався під час попередньої зустрічі 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Крім того, заступник очільника МЗС РФ повідомив, що Росія та США планують до кінця року провести черговий раунд переговорів щодо усунення взаємних подразників.

Водночас із його заяви не випливає, чи йдеться про окремі двосторонні консультації Москви й Вашингтона, чи про зустріч, безпосередньо пов’язану з переговорами щодо припинення війни в Україні.

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Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговорний процес триває у плановому режимі. Вже 25 листопада Україна проведе чергові консультації з європейськими партнерами телефоном.

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