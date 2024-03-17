Москва – завдання-максимум: ексдепутат Держдуми прокоментував рейд російських добровольців

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов каже, що загальна мета російських добровольців, які беруть участь у рейді на території Бєлгородської та Курської областей РФ, – похід на Москву і повалення путінського режиму.

Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Однак він зазначив, що для цього необхідно, щоб у столиці Росії ситуація стала хиткою. Поки що добровольці зосереджені на тому, аби завдати максимальної шкоди путінській армії та закріпитися на звільненій території.

"Завдання спільне – Москва, це безумовно. Сумнівів жодних немає. Але навряд чи ми можемо очікувати, що з цього заходу дійдемо до Москви. До Москвф треба зайти тоді, коли там ситуація вже захитається, і коли її треба буде добивати, грати в такому ендшпілі", - вважає політик.

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Поки ж завдання-мінімум для російських добровольців – зазнати якомога менших втрат, максимум часу провести на звільненій території і просунутися вглиб РФ.

"Зараз головне завдання полягає в тому, щоб закріпитися й утримати певний шматок території, розгорнувши над нею в підсумку біло-синьо-білий прапор і оголосити там якийсь тіньовий уряд. Тим паче, що легітимність Путіна після 17 березня, м’яко кажучи, під питанням. Вийде це чи ні, є великі сумніви, оскільки є об’єктивні обмеження в озброєнні… Тим не менш, наразі велика кількість наших сил перебуває на території Російської Федерації, і, відповідно, поки що ця операція триває", – резюмував Пономарьов.

У "Сибірському батальйоні" 17 березня заявили про звільнення адміністрації селища Горьковського Бєлгородської області. ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про рейд добровольців на території Росії.

Нагадаємо, аналітик спрогнозував, чи дійдуть російські добровольці до Москви.

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