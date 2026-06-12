Москва під ударом: столицю Путіна в день Росії атакували дрони, навколо міста підняли ППО

Атака дронів на Москву / © ТСН.ua

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Росію охопила масштабна нічна атака безпілотників 12 червня. Влада Москви стверджує про збиття цілей на підльоті до міста, а Міноборони Росії звітує про сотні знищених БпЛА.

Про це поінформували мер Москви Сергій Собянін та російське Міноборони.

Мер столиці РФ написав у Мережі, що система протиповітряної оборони знищила сім дронів, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб

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Своєю чергою у ворожому Міноборони переконують, що завоби ППО за ніч збили 231 український БпЛА над регіонами Росії та акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня Росію також масовано атакували дрони. У Москві було знищено чотири безпілотники, через що аеропорти «Внуково» та «Шереметьєво» працювали з обмеженнями.

Зауважимо, що у Москві вперше за 23 роки скасували традиційний концерт на Красній площі до Дня Росії 12 червня. Захід перенесли до культурного центру «Моссовєт», а програму суттєво скоротили, відмовившись від виступів більшості зірок-путіністів. Офіційну причину не повідомляють, проте це рішення пов’язують із загрозою атак безпілотників, через які масові заходи в центрі міста останнім часом відбуваються з обмеженнями або у форматі «в усіченому вигляді».

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