ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1172
Час на прочитання
2 хв

Москва знову під атакою дронів, а вибухи лунали ще в трьох регіонах РФ: де розгулялась «бавовна»

Росіяни скаржаться на десятки дронів, у ворожому Міноборони заявили про понад 150 БПЛА.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Москва

Москва / © Associated Press

Вночі 17 червня у Москві лунали потужні вибухи. Влада заявляє, що на столицю Росії летіло 18 дронів і, традиційно, всі вони начебто були збиті.

Де лунали вибухи і які наслідки — читайте на ТНС.ua.

Москва під атакою

Протягом ночі жителі Москви чули вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив про «успішну» роботу ППО. Він тричі повідомляв про БпЛА, які летіли на столицю. О 3-й годині ночі він написав у соцмережах, що сили ППО нібито «збили десять БПЛА». Пізніше, близько 5-ї ранку, повідомив ще про два БПЛА.

«Шість БПЛА, що летіли на Москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — написав Собянін вранці, після 7-ї ранку.

Тим часом тг-канали пишуть, що влада Орловської та Курської областей, які розташовані південніше Москви, про нічну боротьбу з БПЛА не повідомляла.

Станом на ранок українська влада не коментувала повідомлення Росії.

Де ще лунали вибухи у Росії 17 червня

Окрім Москви, бавовна завітала до:

  • Тульської,

  • Калузької

  • та Астраханській областях.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що вибухи було чути у районі Тули, Алексина, Узловського та Щокінського районів Тульської області.

«Перші повідомлення про роботу ППО почали надходити о 00:25 за Києвом. Повторні сповіщення надходили о 00:33, 00:42, 00:44, 00:53, після чого серія повідомлень відновилася вже під ранок о 04:34, 04:36, 04:43, 04:48 та 04:55. Найбільша кількість повідомлень традиційно припала на район Алексина», — йдеться у його повідомленні.

Роботу ППО в районі Калуги було чути тричі за ніч: о 01:03, 02:13, 02:21 та 02:32 за Києвом. Також звуки роботи ППО зафіксовано в районі Знаменська о 02:24 за Києвом.

Тим часом росіяни скаржаться на десятки дронів. Зокрема, у Міноборони РФ заявляють про 157 БПЛА і звичайно, що всі вони нібито були збиті.

Вибухи у Москві 17 червня

Нагадаємо, у Росії заявили про нічну атаку дронів, які кошмарили жителів Москви. Російська влада заявила про роботу ППО: збили десять дронів, які летіли в напрямку столиці РФ. Тоді мер Москви Сергій Собянін повідомив, що протиповітряна оборона збила десять безпілотних літальних апаратів. За його словами, на місцях падіння уламків уже працюють екстрені служби.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie