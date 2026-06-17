Москва знову під атакою дронів, а вибухи лунали ще в трьох регіонах РФ: де розгулялась «бавовна»

Москва / © Associated Press

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Вночі 17 червня у Москві лунали потужні вибухи. Влада заявляє, що на столицю Росії летіло 18 дронів і, традиційно, всі вони начебто були збиті.

Де лунали вибухи і які наслідки — читайте на ТНС.ua.

Москва під атакою

Протягом ночі жителі Москви чули вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив про «успішну» роботу ППО. Він тричі повідомляв про БпЛА, які летіли на столицю. О 3-й годині ночі він написав у соцмережах, що сили ППО нібито «збили десять БПЛА». Пізніше, близько 5-ї ранку, повідомив ще про два БПЛА.

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«Шість БПЛА, що летіли на Москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — написав Собянін вранці, після 7-ї ранку.

Тим часом тг-канали пишуть, що влада Орловської та Курської областей, які розташовані південніше Москви, про нічну боротьбу з БПЛА не повідомляла.

Станом на ранок українська влада не коментувала повідомлення Росії.

Де ще лунали вибухи у Росії 17 червня

Окрім Москви, бавовна завітала до:

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Тульської,

Калузької

та Астраханській областях.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що вибухи було чути у районі Тули, Алексина, Узловського та Щокінського районів Тульської області.

«Перші повідомлення про роботу ППО почали надходити о 00:25 за Києвом. Повторні сповіщення надходили о 00:33, 00:42, 00:44, 00:53, після чого серія повідомлень відновилася вже під ранок о 04:34, 04:36, 04:43, 04:48 та 04:55. Найбільша кількість повідомлень традиційно припала на район Алексина», — йдеться у його повідомленні.

Роботу ППО в районі Калуги було чути тричі за ніч: о 01:03, 02:13, 02:21 та 02:32 за Києвом. Також звуки роботи ППО зафіксовано в районі Знаменська о 02:24 за Києвом.

Тим часом росіяни скаржаться на десятки дронів. Зокрема, у Міноборони РФ заявляють про 157 БПЛА і звичайно, що всі вони нібито були збиті.

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Вибухи у Москві 17 червня

Нагадаємо, у Росії заявили про нічну атаку дронів, які кошмарили жителів Москви. Російська влада заявила про роботу ППО: збили десять дронів, які летіли в напрямку столиці РФ. Тоді мер Москви Сергій Собянін повідомив, що протиповітряна оборона збила десять безпілотних літальних апаратів. За його словами, на місцях падіння уламків уже працюють екстрені служби.

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