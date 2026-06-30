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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Москва знову під атакою дронів: Кремль повідомив про несподівані наслідки

Москву та регіони Росії знову атакували безпілотники. У РФ заявили про збиття 419 дронів, а Путін зіткнувся з новим тиском.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Москва знову під атакою дронів: Кремль повідомив про несподівані наслідки

Путін під тиском / © ТСН.ua

Президент Росії Володимир Путін зіткнувся з новою хвилею тиску після чергової атаки безпілотників на Москву та інші регіони РФ. Україна також продовжує удари по російській інфраструктурі та спроби ускладнити постачання до окупованого Криму.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про кілька хвиль атак дронів, які розпочалися в ніч проти вівторка. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знищила понад 60 безпілотників на підльоті до столиці.

Очільник міста заявив, що екстрені служби працюють на місцях падіння уламків. Про постраждалих у Москві він не повідомляв.

Водночас губернатор Московської області заявив, що внаслідок атаки нібито загинула шестимісячна дитина у населеному пункті приблизно за 100 км від столиці Росії.

Міністерство оборони РФ повідомило, що загалом над територією Росії та окупованим Кримом було збито 419 БпЛА.

У The New York Times також акцентують, що на тлі активізації атак дронами Росія також стикається з труднощами на фронті. Кремль намагається захопити решту території Донецької області, однак російські війська просуваються повільно.

За оцінками західних ЗМІ, масштабні атаки безпілотників поступово руйнують спроби Кремля приховувати від російського суспільства наслідки війни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
367
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