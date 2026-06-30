Москва знову під атакою дронів: Кремль повідомив про несподівані наслідки

Путін під тиском / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін зіткнувся з новою хвилею тиску після чергової атаки безпілотників на Москву та інші регіони РФ. Україна також продовжує удари по російській інфраструктурі та спроби ускладнити постачання до окупованого Криму.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про кілька хвиль атак дронів, які розпочалися в ніч проти вівторка. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знищила понад 60 безпілотників на підльоті до столиці.

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Очільник міста заявив, що екстрені служби працюють на місцях падіння уламків. Про постраждалих у Москві він не повідомляв.

Водночас губернатор Московської області заявив, що внаслідок атаки нібито загинула шестимісячна дитина у населеному пункті приблизно за 100 км від столиці Росії.

Міністерство оборони РФ повідомило, що загалом над територією Росії та окупованим Кримом було збито 419 БпЛА.

У The New York Times також акцентують, що на тлі активізації атак дронами Росія також стикається з труднощами на фронті. Кремль намагається захопити решту території Донецької області, однак російські війська просуваються повільно.

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За оцінками західних ЗМІ, масштабні атаки безпілотників поступово руйнують спроби Кремля приховувати від російського суспільства наслідки війни.

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