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Москвою пронісся потужний ураган: на бульварі на честь України загинув росіянин (фото, відео)

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Москвою пронісся потужний ураган: на бульварі на честь України загинув росіянин (фото, відео)

Фото: російські пропагандисти

У столиці Росії 10 липня сталась негода, через яку загинув чоловік та ще 10 осіб потрапили до лікарні.

Прикметно, що у столиці держави-окупантки під час негоди на Українському бульварі дерево впало на чоловіка та вбило його. 

Про це повідомляють російські телеграм-канали та засоби масової пропаганди. 

Як зазначається, у Москві ввечері 10 липня стався сильний ураган. У столиці держави-окупантки був потужний вітер з дощем, градом та блискавками. 

Фото: російські пропагандисти / ©
Фото: російські пропагандисти

Через потужний вітер із багатоповерхівок виривало плити та скидало їх на дорогу. Також там знесло дах з одного із торгових центрів. Він упав на припарковані автомобілі. Повідомляється, що у столиці РФ багато повалених дерев. Масштаби руйнування встановлюються. 

У мерії Москви повідомили про 10 постраждалих через негоду. Також на Українському бульварі у Москві на росіянина впало дерево. Чоловік від отриманих травм загинув. 

Нагадаємо, у РФ вирішили змінити назву посади Путіна

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