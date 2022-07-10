Москвою пронісся потужний ураган: на бульварі на честь України загинув росіянин (фото, відео)

У столиці Росії 10 липня сталась негода, через яку загинув чоловік та ще 10 осіб потрапили до лікарні.

Прикметно, що у столиці держави-окупантки під час негоди на Українському бульварі дерево впало на чоловіка та вбило його.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та засоби масової пропаганди.

Як зазначається, у Москві ввечері 10 липня стався сильний ураган. У столиці держави-окупантки був потужний вітер з дощем, градом та блискавками.

Фото: російські пропагандисти

Через потужний вітер із багатоповерхівок виривало плити та скидало їх на дорогу. Також там знесло дах з одного із торгових центрів. Він упав на припарковані автомобілі. Повідомляється, що у столиці РФ багато повалених дерев. Масштаби руйнування встановлюються.

У мерії Москви повідомили про 10 постраждалих через негоду. Також на Українському бульварі у Москві на росіянина впало дерево. Чоловік від отриманих травм загинув.

Нагадаємо, у РФ вирішили змінити назву посади Путіна.

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