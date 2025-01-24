Москву атакували невідомі безпілотники: влада переконує, що впоралася з нападом

У ніч проти 24 січня 2025 року Москву атакували невідомі безпілотники.

Мер Москви Собянін Сергій заявив, що "силами ППО Міноборони" у міському окрузі Коломна та Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотників, які летіли на Москву.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях.

"Силами ППО Міноборони" в міському окрузі Подільськ збито двох безпілотників, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

У Троїцькому адміністративному окрузі міста Москви "ППО Міноборони" збито ще одного ворожого безпілотника. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Тимчасові обмеження введено на роботу аеропортів Домодєдово та Жуковський, повідомляє Росавіація.

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Нагадаємо, що раніше у Рязані дрони атакували нафтобазу та військовий аеродром.

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