Шереметьєво

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Від вечора 27 листопада Москву атакують безпілотники через що було обмежено роботу аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та російські телеграм-канали.

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Собянін почав повідомляти про збиття безпілотників ще ввечері 27 листопада. Станом на першу годину ночі він заявив про вже 48 знищених дронів, які прямували до Москви.

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Після кожного повідомлення мер зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Водночас про наслідки атаки він не повідомляв.

Обмеження на польоти запровадили в московських аеропортах Внуково та Домодєдово. Крім того, обмежили роботу аеропортів у Калузі, Пензі, Саратові та Тамбові.

Офіційних повідомлень про обмеження в Шереметьєво не було. Однак видання «Осторожно, новости» з посиланням на пасажира повідомило, що звідти не зміг вилетіти рейс SU6259 авіакомпанії «Росія», який прямував до Владивостока.

Літак мав вирушити ввечері 27 листопада. Після майже трьох годин очікування в салоні командир екіпажу оголосив, що виліт відкладається на невизначений термін. Працівники авіакомпанії не змогли пояснити пасажирам причину затримки.

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Близько опівночі пасажирів висадили з літака та пообіцяли відправити до Владивостока іншим бортом. Згодом виліт перенесли на 10:00 ранку.

Крім того, пасажири отримали SMS-повідомлення про те, що рейс виконають із додатковою посадкою. Однак замість назви міста в повідомленні залишили порожнє місце.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 листопада російська влада повідомила про масштабну атаку безпілотників на Москву.

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